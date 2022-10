Sauber, aber zu wenig Kultur: Das Wittelsbacher Land im Heimat-Check

Plus Leserinnen und Leser haben abgestimmt, wie gut sie ihre Heimat finden. Bei der Lebensqualität punktet Aichach-Friedberg, doch es gibt auch Verbesserungspotenzial.

Es lebt sich gut im Wittelsbacher Land – so viel ist sicher. Dieses subjektive Gefühl hat auch der Heimat-Check bestätigt, die große Onlineumfrage im gesamten Verbreitungsgebiet der Augsburger Allgemeine und ihrer Heimatzeitungen. Mehr als 25.000 Menschen haben daran teilgenommen, davon 2208 aus dem Landkreis Aichach-Friedberg. Das Ergebnis dieses Stimmungsbildes: Die Lebensqualität ist nirgendwo besser als im Wittelsbacher Land. Doch in anderen Kategorien gibt es noch Luft nach oben.