Heimatgeschichte

12:30 Uhr

Rund um die Raunächte: Aberglaube im Wittelsbacher Land

Am Vorabend zum 21.Dezember, also zur Wintersonnwende beziehungsweise am St. Thomastag, musste im Wittelsbacher Land alles gründlich mit Ritualkräutern durchgeräuchert werden: Haus oder Wohnung, früher auch Ställe und Felder.

Plus Den zwölf Raunächten ab dem Ersten Weihnachtstag wird eine gewisse Magie nachgesagt. Auch im Landkreis Aichach-Friedberg dreht sich um sie so mancher Aberglaube.

Von Erich Echter

Die Raunächte waren bei unseren Vorfahren Heilige Nächte. In der Zeit vom 25. Dezember bis zum 6. Januar wurde möglichst nicht gearbeitet, sondern gefeiert, wahrgenommen und in der Familie gelebt. Die zwölf sogenannten besonderen Nächte sind aber auch eine Zeit, die sich angeblich für Geisteraustreibung oder -beschwörung, den Kontakt mit Tieren oder wahrsagerische Praktiken eignen soll. Solcher Aberglaube findet sich in alten Archiven, Aufzeichnungen und Erzählungen aus dem Wittelsbacher Land. Wir haben einige dieser Geschichten über übernatürlichen Dinge und Bräuche zu diesen Raunächten aufgeschrieben. Die stammen übrigens nicht aus grauer Vorzeit, sondern sind teils in den ersten Jahrzehnten des vergangenen Jahrhunderts aufgeschrieben worden. Das zeigt, wie lange sich solcher Aberglaube an übernatürliche Dinge in breiten Bevölkerungsschichten hielt.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen