Hilgertshausen-Tandern

12:15 Uhr

Bauwagen brennt völlig ab: 19-Jähriger kann sich selbst retten

Ein 19-Jähriger schläft in einem Bauwagen im Landkreis Dachau, als er Brandgeruch wahrnimmt. Was das Feuer in Hilgertshausen-Tandern vermutlich ausgelöst hat.

Themen folgen