Einbruch in Baustelle: Tank, Maschinen und Werkzeug entwendet

In eine Baustelle in Hilgertshausen ist am Wochenende eingebrochen worden.

Unbekannte brechen am Wochenende in eine Baustelle in Hilgertshausen ein. Die Polizei ermittelt wegen eines besonders schweren Falls des Diebstahls.

Über das Wochenende haben bislang unbekannte Personen in Hilgerthausen (Landkreis Dachau) in eine Baustelle eingebrochen. Wie die Polizei berichtet, ereignete sich der Vorfall im Zeitraum von Freitag, 6. Oktober, 15 Uhr, und Montag, 9. Oktober, 8 Uhr. Die Unbekannten verschafften sich widerrechtlich Zutritt zu einem Baustellengelände an der Freisinger Straße. Von dem Gelände wurde ein frei stehender 1000-Liter-Dieseltank samt Inhalt entwendet. Weiter öffneten die Einbrecher gewaltsam einen Container und entwendeten hieraus diverse Arbeitsmaschinen und Werkzeuge. Der Gesamtwert der Beute beläuft sich auf mehrere tausend Euro. Die Polizeiinspektion Dachau hat Ermittlungen wegen besonders schweren Fall des Diebstahls aufgenommen und bittet um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 08131/561-0. (AZ)

