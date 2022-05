Hollenbach

06:00 Uhr

Corona-Defizit: Freistaat Bayern hilft Hollenbach aus

Plus Als Ausgleich für die Corona-Defizite erhält die Gemeinde Hollenbach Geld vom Freistaat für das Jahr 2020. Denn die Gewerbesteuer ist eingebrochen.

Von Johann Eibl

Tiefe Spuren hat die Corona-Pandemie hinterlassen. Nicht zuletzt auch in unseren Gemeinden. Welche Folgen dieses Virus beispielsweise in Hollenbach hat, das war in der Sitzung des Gemeinderats am Donnerstag zu erfahren. Beim Bericht über die örtliche Rechnungsprüfung für das Jahr 2020 sprach Michael Haas den Einbruch bei der Gewerbesteuer an. Da hatte man mit Einnahmen von knapp 1,4 Millionen Euro gerechnet, tatsächlich wurden es nur 724.000 Euro, also beinahe die Hälfte weniger.

