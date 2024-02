"Auf gute Nachbarschaft" klappt auf der Hollenbacher Theaterbühne nicht so ohne Weiteres. Die Dorfbühne probt eifrig für die Komödie. Premiere ist am 16. März.

Mit der Erstaufführung der Komödie „Auf gute Nachbarschaft“ aus der Feder von Regina Rösch eröffnet die Krebsbachtaler Dorfbühne Hollenbach e.V. Am Samstag, 16. März, ihre diesjährige Theatersaison. Jetzt beginnt der Kartenvorverkauf.

Seit Wochen sind die vier weiblichen und vier männlichen Akteure eifrig am Proben. Sie feilen an Text und Mimik, um den Ansprüchen während der vier Aufführungen im Hollenbacher Pfarrzentrum gerecht zu werden. Bereits im Herbst vergangenen Jahres wälzten die Verantwortlichen interessante Bühnenmanuskripte, berichtet Ingrid Beck, die zusammen mit Gerhard Specht Regie führt. Am Ende fiel die Auswahl schließlich auf den besagten Dreiakter.

Das geregelte Leben von zwei Ehepaaren gerät aus den Fugen

In dem Stück dreht sich alles um zwei angeblich hochrangige Überraschungsgäste des öffentlichen Lebens, die in der Nachbarschaft der Ehepaare Hans-Peter und Rosemarie Aumüller (Anton Baur/Susanne Mika) sowie Ernst-Wolfgang und Irmtraud Dürr (Alexander Hamm/Ramona Lunz) einziehen. Ein gebührender Empfang ist selbstredend angesagt. Doch die Würdenträger entsprechen so gar nicht den Erwartungen. Ganz im Gegenteil.

Das bis dahin in geregelten Bahnen verlaufende Leben der Eheleute aber auch das der weiblichen „Restposten“ des Dorfes, Ulrike und Margarete Henneberger (Sonja Kulzinger/Raffaela Reichelt) gerät buchstäblich aus den Fugen. Bei den Damen setzt plötzlich ein Frühlingserwachen, die Sehnsucht nach Freiheit und die Lust auf einen Motorradtrip ein. Die Folge: ein ominöser nächtlicher Ausflug, Erinnerungslücken und Filmrisse, ja sogar dubiose Reizwäsche am Maibaum ...

Die Besucher dürfen sich auf ein turbulentes, witziges Bühnenspektakel mit langjährigen Hollenbacher Theatergrößen aber auch mit den beiden Neulingen Raffaela Reichelt und Markus Drexl freuen. Komplettiert wird das Ensemble von den beiden Rückkehrerinnen Susanne Mika und Sonja Kulzinger.