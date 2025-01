Gold und Silber für langjährige Mitglieder des TSV

Bei der Generalversammlung des TSV Hollenbach wurden eine Reihe von langjährigen Mitgliedern geehrt und erhielten Ehrenabzeichen. BLSV- und TSV-Ehrenzeichen in Silber für 30-jährige Mitgliedschaft: Markus Karl, Paul Korntheur, Herbert Stemmer; BLSV- und TSV-Ehrenzeichen in Silber mit Gold für 40 Jahre: Christian Bichler, Ingrid Endter, Anton Gamperl, Walburga Hartel, Maria Hofreiter, Monika Mika, Robert Murr, Elli Nefzger, Sabine Pitschi, Christian Weiß; BLSV-Ehrenzeichen in Gold für 50 Jahre und Ernennung zum TSV-Seniorenmitglied: Josef Baur, Richard Baur, John Chaffe, Erich Golling, Michael Lidl, Anton Mayer, Johann Schreier; BLSV-Ehrenzeichen in Gold für 60 Jahre: Wilhelm Artner, Georg Birkmeir; BLSV-Ehrenzeichen in Gold für 70 Jahre: Georg Hartl, Anton Pitschi; TSV-Verdienstnadel für fünf Jahre Funktionär in Bronze: Dominik Stark; BLSV-Verdienstnadel in Silber und Urkunde: Martin Aechter, Franz Fischer; TSV-Verdienstnadel für 15 Jahre Funktionär in Gold: Martin Aechter, Franz Fischer.

