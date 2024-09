Hollenbacher Kinder dürfen Honig schlecken bei den Imkern

Zahlreiche Hollenbacher Kinder hatten sich zum Ferienprogramm der Gemeinde angemeldet. Imker Gregor Zach begrüßte die sie im Lehrbienenstand am Grubet. Dort erfuhren sie viel Interessantes zu den Bienen und dem Lehrbienenstand. In kleinen Gruppen durften sie, bekleidet mit Bienenschleiern, beide Ausbildungsgebäude inspizieren und auch einen Blick in ein echtes Bienenvolk werfen. Sie durften einige Waben ausschleudern und den leckeren Honig gleich so probieren, wie er aus der Honigschleuder kam. Zum Abschluss gab es noch den selbst geernteten Honig auf frischen Buttersemmeln für die Kinder zum Essen.

Gerda Zach