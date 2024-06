Die Schwarzlachtaler Igenhausen feiern drei Tage lang

Der Schützenverein Schwarzlachtaler Igenhausen wird 60 Jahre alt. Das Jubiläum beginnt mit einer Malleparty und endet mit einem Lebendkickerturnier.

Ein kleiner Weiher bei Igenhausen (Gemeinde Hollenbach) ist der Namensgeber der Schwarzlachtaler Igenhausen. Heuer feiert der Schützenverein sein 60-jähriges Bestehen. Die dreitägige Jubiläumsfeier findet von Freitag, 7. Juni, bis Sonntag, 9. Juni, statt. Dann ist in dem Hollenbacher Ortsteil jede Menge geboten.

Gegründet worden ist der Verein im ehemaligen Gasthaus Sedlmeir. Anfangs zählten die Schützen nur 28 Mitglieder. Zum ersten Vorsitzenden wählten sie Andreas Oefele. Er war Hauptinitiator der Vereinsgründung und 33 Jahre lang Schützenmeister der Schwarzlachtaler Igenhausen. Mit seinem unermüdlichen Tatendrang sorgte er 1989 für einen weiteren Meilenstein in der Vereinsgeschichte: Er organisierte den Bau der Kapelle an der Scharzlache, dem namensgebenden Weiher. 1996 wird Oefele zum Ehrenschützenmeister ernannt und Karlheinz Thummerer zum neuen Vorsitzenden gewählt. Die Igenhausener Schützen würdigten die großen Verdienste Oefeles 1997 mit einem großen Abschiedsfest.

Schwarzlachtaler holten Flippers und Hias nach Igenhausen

Groß gefeiert hagen die Igenhausener auch 1984, zum 20-jährigen Bestehen des Vereins. Damals traten unter anderem die mittlerweile legendären Flippers und das aus dem Musikantenstadl bekannte Urviech Hias auf. Diesmal startet die Jubiläumsfeier am Freitag ab 20 Uhr mit einer Malleparty. DJ Bartho und DZ Berdalenz werden das Festzelt auf dem Parkpaltz der Firma Haimer in der Weiherstraße 21 sicherlich zum Kochen bringen.

Der zweite Festtag, der Samstag, startet um 17 Uhr, wenn sich die Vereine zum Standkonzert im Hofe der Firma Kienmoser zusammenfinden. Von dort startet der Festumzug zum Festzelt, wo der Einzug gegen 18.30 Uhr erwartet wird. Beim anschließenden Stimmungsabend spielt die Partyband „De Wadlbeisser“.

Festgottesdienst und Lebendkickerturnier in Igenhausen

Der Sonntag beginnt besinnlicher, wenn um 10 Uhr Dekan Stefan Gast im Festzelt den Festgottesdienst hält. Die musikalische Umrahmung übernimmt das Trio Lovely Notes. Im Anschluss können sich Besucherinnen und Besucher beim Mittagstisch stärken, während die Band „d‘Heinasprenga“ aufspielt.

Für 12.30 Uhr stehen Grußworte und Ehrungen auf dem Programm. Nachmittags gibt es Kaffee und Kuchen. Beim Kinderprogramm stehen zum Endspurt des Festes die Kleinen im Mittelpunkt. Hüpfburg, Märchenerzählerin und Kinderschminken sorgen für einen abwechslungsreichen Nachmittag. Außerdem veranstalten die Schwarzlachtaler ab 13.30 Uhr noch ein Lebendkickerturnier. Teams können sich dafür bis Samstag, 8. Juni, per WhatsApp unter 0178 1759380 oder auf Instagram „SV.Schwarzlachtaler.Igenhausen“ anmelden.

Für ältere oder in der Mobilität eingeschränkte Igenhausener bietet der FCI Dorfleben einen eigenen Fahrservice zum Zelt an. Wer das Angebot am Samstag um 18 Uhr und am Sonntag um 9.30 Uhr nutzen möchte, kann sich unter Telefon 0152/25344607 oder per E-Mail an dorfleben@fcigenhausen.de anmelden. Rückfahrzeiten können individuell vereinbart werden.