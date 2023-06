Alarmanlage schlägt Einbrecher in Firmengebäude in die Flucht

Bislang unbekannte Personen brechen in ein Unternehmen im Motzenhofener Gewerbegebiet ein. Weil sie die Alarmanlage auslösen, fliehen sie ohne Beute.

In ein Firmengebäude in Motzenhofen (Gemeinde Hollenbach) haben bislang Unbekannte eingebrochen. Wie die Polizei berichtet, drangen die Täte oder Täterinnen am Mittwoch gegen 23.30 Uhr gewaltsam in ein Gebäude am Gewerbering ein. Nachdem die Alarmanlage losging, flüchteten sie ohne Beute erlangt zu haben.

Polizei leitet sofort eine Fahndung in Motzenhofen ein

Eine sofort eingeleitete Fahndung mit mehreren Streifen der Polizei verlief ergebnislos. Der Sachschaden wird auf einen Betrag im oberen dreistelligen Bereich geschätzt. (bac)