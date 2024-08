„Starker Mann“ zeigt Hollenbacher Kindern seine Kraft

Die Kinder des Hauses für Kinder St. Ulrich in Hollenbach kamen in den Genuss einer buchstäblich „starken“ Aktion. Der Hollenbacher Michael Reichelt, Mitglied bei den „Schmoizbuam“, einem Team von professionellen Strongman und Kraftsportlern, zeigte einen Auszug aus seinem Können. Reichelt, selbst Vater von zwei Töchtern, stemmte schwere Metallhanteln und eine 110 Kilogramm schwere Betonkugel in die Höhe. Doch das spektakuläre Highlight kam zum Schluss. Reichelt zog mit reiner Muskelkraft einen etwa vier Tonnen schweren Traktor quer über den Parkplatz zwischen Rathaus und Kindergarten.

