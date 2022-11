Unfall am Samstag: 18-Jähriger kracht bei Motzenhofen mit Auto an Baum

Nahe dem Hollenbacher Ortsteil Motzenhofen passiert am Samstagmorgen ein schwerer Unfall. Ein 18-jähriger Autofahrer kracht gegen einen Baum und wird eingeklemmt.

Ein schwerer Verkehrsunfall hat sich am Samstagmorgen auf der Verbindungsstraße zwischen dem Hollenbacher Ortsteil Motzenhofen und dem Inchenhofener Ortsteil Sainbach ereignet.

Ein 18-jähriger Autofahrer war nach ersten Erkenntnissen der Polizei gegen 8 Uhr nahe Motzenhofen gegen einen Baum gekracht. Wie es zu dem Unfall kam, ist noch unklar. Der junge Mann wurde in seinem Wagen eingeklemmt, war aber nach ersten Angaben der Polizei ansprechbar.

Unfall nahe Motzenhofen: Feuerwehr befreit Fahrer aus dem Auto

Polizei, Rettungsdienst sowie die Freiwilligen Feuerwehren Hollenbach, Motzenhofen, Mainbach und Inchenhofen eilten zum Einsatzort. Der 18-Jährige wurde zunächst durch den Notarzt in seinem Auto versorgt, ehe ihn die Feuerwehr befreien konnte. Mit schweren Verletzungen wurde er im Rettungshubschrauber ins Uniklinikum Augsburg geflogen. Am Auto entstand Totalschaden. Der Polizei zufolge dauern die Ermittlungen zur Unfallursache an. (nsi, ech)