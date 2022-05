Inchenhofen

Anwohner sammeln Unterschriften gegen 5G-Sendeanlage in Inchenhofen

Plus Bei der Bürgerversammlung in Inchenhofen ist die geplante Aufrüstung eines Funkmastes ein Hauptthema. Dagegen formiert sich nun Widerstand.

Von Gerlinde Drexler

Gegen die geplante Aufrüstung eines Funkmastes in der Hopfengartenstraße in Inchenhofen mit einer 5G-Sendeanlage formiert sich Widerstand. Anwohner sammeln Unterschriften. Auch auf der Bürgerversammlung am Dienstag in Inchenhofen kam das Thema zur Sprache. Die rund 50 Besucherinnen und Besucher interessierten sich außerdem für das Gemeindeentwicklungskonzept.

