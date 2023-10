Beim Holzscheite nachlegen entsteht ein Brand in Inchenhofen

Am Samstagnachmittag ist ein Korb mit Zundermaterial in Flammen geraten. Durch das schnelle Eingreifen der Feuerwehr entstand jedoch kein Schaden.

In Inchenhofen hat die Feuerwehr am Samstagnachmittag einen Brand verhindert. Laut Polizei geriet gegen 16.30 Uhr ein Korb mit Brennmaterial vor einem Holzofen in Brand - vermutlich entstand das Feuer als Holz in den Ofen nachgelegt wurde. Die Glut, die mutmaßlich dabei in die davorstehenden Körbe gefallen ist, setzte nach einiger Zeit den Zunder unbemerkt in Brand. Die brennenden Körbe wurden jedoch früh genug entdeckt, sodass die Feuerwehr diese aus dem Haus bringen konnte bevor andere Einrichtungsgegenstände entzündet werden konnten. Dadurch entstand kein weiterer Schaden. Lediglich der Rauch musste durch die Feuerwehr aus dem Haus geblasen werden. (AZ)