Drei neue Ministranten in Sainbach

In der Pfarrei Sankt Nikolaus in Sainbach (Markt Inchenhofen) wurden drei neue Ministranten in die Ministrantenschar aufgenommen. Mesner Christopher Grimm hat sie wochenlang in ihren Dienst eingeführt. Dekan Stefan Gast freute sich über die Neuen und wünschte ihnen viel Freude am Altar. Somit sind es jetzt 30 Ministranten in der Pfarrei Sainbach: (von links) Praktikant Peter Mair, Dekan Stefan Gast, Lisa Huber, Catharina Zeitlmeir, Anton Wittmeir, Pater Andreas Dankl (gerade auf Heimaturlaub in Sainbach).

