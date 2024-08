Erfolgreiche Sportler tragen sich ins Goldene Buch ein

Vor kurzem lud Leahad‘s Bürgermeister Toni Schoder die erfolgreichen Mannschaften des TSV Inchenhofen ins Rathaus ein, um sie mit einem Eintrag ins Goldene Buch der Marktgemeinde zu ehren. Die erste Fußballmannschaft der Herren feierte nach einem Jahr in der Kreisklasse die Rückkehr in die Kreisliga. Die Damen-Fußballmannschaft SG Sielenbach/Inchenhofen sicherte sich mit einem Torverhältnis von 94:19 die Meisterschaft in der Bezirksliga und steigt damit in die Bezirksoberliga auf. Ebenso erfolgreich war die Damen-Volleyballmannschaft mit dem Aufstieg in die Kreisliga.

