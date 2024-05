Inchenhofen

Erschließung des neuen Gewerbegebiets kostet über eine Million Euro

Auf einer Fläche von knapp zwei Hektar soll sich in Inchenhofen künftig neues Gewerbe ansiedeln können. Unser Symbolbild zeigt ein anderes Gewerbegebiet in der Region.

Plus Die Gemeinde Inchenhofen vergrößert ihr bestehendes Gewerbegebiet. Der Gemeinderat beauftragt das Ingenieurbüro mit der Ausschreibung der Straße und weiteren Arbeiten.

Von Gerlinde Drexler

Rund eine Million Euro steckt die Gemeinde Inchenhofen in die Erschließung des neuen Gewerbegebietes „Inchenhofen-Nord Erweiterung“ mit Kanal, Wasser und Straße. In der jüngsten Sitzung stimmte der Gemeinderat den vom Ingenieurbüro Mayr vorgestellten Planungen zu, wie Bürgermeister Toni Schoder auf Nachfrage unserer Redaktion mitteilte.

Um knapp zwei Hektar soll das Gewerbegebiet im Norden von Inchenhofen erweitert werden. Der neue Bereich bekommt eine Stichstraße und einen Wendehammer. Auf der rund sieben Meter breiten Straße sind keine Parkflächen vorgesehen. Sie sei ein reiner Fahrbereich, so der Bürgermeister. Für den Bau der Straße ging Michael Mayr vom Aichacher Ingenieurbüro Mayr von Kosten in Höhe von rund 330.000 Euro aus. Bei rund 855.000 Euro lag die Schätzung von Franziska Huber vom Ingenieurbüro Mayr für die Erschließung der Erweiterung des Gewerbegebietes mit Kanal und Wasser. Darin enthalten ist auch ein Regenrückhaltebecken in Richtung Straße, in dem sich bei Starkregenereignissen wild abfließendes Oberflächenwasser sammeln kann.

