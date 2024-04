Inchenhofen

Glasfaserausbau in Inchenhofen kostet rund 2,8 Millionen Euro und dauert

Der Glasfaserausbau in Inchenhofen wird teuer und kommt erst in einigen Jahren

Plus Rund 460 Adressen in der Marktgemeinde haben noch kein schnelles Internet. Was die Kommune selbst ausgeben muss und wann voraussichtlich ausgebaut werden kann.

Von Gerlinde Drexler

Rund 2,8 Millionen Euro wird es nach einer groben Schätzung der Breitbandberatung Bayern kosten, im Rahmen des Bundesförderverfahrens Glasfaseranschlüsse an die 459 Adressen in der Marktgemeinde Inchenhofen zu verlegen, die bisher noch kein schnelles Internet haben. Das sind vor allem Gebäude im Hauptort Inchenhofen und in den Ortsteilen Sainbach und Ingstetten, die bei dem aktuell laufenden bayerischen Förderverfahren nicht aufgenommen werden konnten. Nachdem der Gemeinde bereits die Förderzusagen vom Bund (50 Prozent) und dem Freistaat (40 Prozent) vorliegen, bleiben etwa 276.000 Euro, die die Kommune selbst tragen muss.

Es gibt allerdings einen Haken, wie Alfred Wöcherl von der Breitbandberatung Bayern in der jüngsten Sitzung des Gemeinderats erläuterte. Die Ausschreibung hätte eigentlich schon längst starten sollen. Aber: „Der Bund ist äußerst zögerlich und hat alles nach hinten verschoben.“ Er könne deshalb nicht sagen, wann die Breitbandberatung mit der Ausschreibung starten könne. „Wir können alles vorbereiten und starten, sobald es möglich ist.“ Dem stimmte der Gemeinderat zu. Als Obergrenze legte er 2,34 Millionen Euro fest. Bei Überschreitung hat die Gemeinde damit die Möglichkeit, das Verfahren aufzuheben. Der Gemeinderat beauftragte die Breitbandberatung Bayern mit der fachlichen Begleitung. Die Kosten in Höhe von rund 21.000 Euro sind komplett durch die Förderung abgedeckt.

