Inchenhofen erweitert das Gewerbegebiet und lässt Ausnahmen zu

Plus Das Gewerbegebiet im Norden Inchenhofens soll größer werden. Im Gemeinderat stellt der Planer den Entwurf vor. Interessenten können sich bereits jetzt melden.

Um knapp zwei Hektar soll das Gewerbegebiet im Norden von Inchenhofen erweitert werden. In der Sitzung des Gemeinderates am Dienstag stellte Planer Hans Brugger den Vorentwurf des Bebauungsplans „Gewerbegebiet Inchenhofen Nord – Erweiterung“ vor. Vorgesehen ist darin auch eine Lösung für Starkregenereignisse. Der Gemeinderat ist nicht mit allen Festsetzungen einverstanden.

Insgesamt hat das Gewerbegebiet eine bebaubare Fläche von 1,6 Hektar. Die geplante Erweiterung schließt direkt an das bereits bestehende Gewerbegebiet an. Auch die Zufahrt soll von dort aus erfolgen. Erschlossen wird es mit einem Wendehammer. Das habe den Vorteil, dass man auch kleine Grundstücke bilden kann, erklärte Brugger.