Lichtung zwischen Inchenhofen und Motzenhofen gerät in Brand

Zu einem Feuerwehreinsatz kommt es am Sonntagnachmittag zwischen Inchenhofen und Motzenhofen. Dort gerät eine Lichtung nach Holzeinschlag in Brand.

Ein Wald- beziehungsweise Flächenbrand ist der Integrierten Leitstelle am frühen Sonntagnachmittag gemeldet worden. Wie die Aichacher Polizei erst am Montag mitteilte, ging der Notruf am Sonntag gegen 13 Uhr ein.

Auf der Lichtung standen nach Holzeinschlag noch mehrere Fichten

Demnach brannte eine Lichtung zwischen Inchenhofen und dem Hollenbacher Ortsteil Motzenhofen. Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr Inchenhofen mussten eine circa 100 Quadratmeter große Fläche ablöschen. Auf ihr standen nach Holzeinschlag noch mehrere Fichten.

Brandursache ist noch Gegenstand der Ermittlungen der Polizei

Weshalb die Fläche in Brand geraten war, ist Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen. Angaben zur Schadenshöhe konnte die Polizei am Montag noch nicht machen. (nsi)