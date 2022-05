Retro-Rätsel: Inchenhofenerin gewinnt 1000 Euro

Manuela Schreier aus Inchenhofen hat den Fehler im Retro-Rätsel unserer Redaktion gleich entdeckt - und gewonnen. Das Geld kommt gerade zum richtigen Zeitpunkt.

Ein Pizzakarton auf dem Familientisch im Jahr 1936? „Das kann nicht sein!“, dachte sich Manuela Schreier aus Inchenhofen. Sie machte mit beim Retro-Rätsel, das im Mai täglich im Bayern-Teil unserer Redaktion erscheint, und hatte Glück. Sie gewann am Samstag 1000 Euro.

Seitdem das Retro-Rätsel unserer Redaktion läuft, hat die 50-jährige Mutter eines erwachsenen Sohnes fast täglich mitgeraten. Bei dem Rätsel ist auf historischen Bildern immer ein Gegenstand zu suchen, den es früher nicht gab. "Bis auf ein einziges Mal", erzählt Manuela Schreier, habe sie immer sofort den Fehler im Bild entdeckt. So fiel es ihr am Samstag auch nicht schwer, zu erkennen, dass ein Pizzakarton auf einem Tisch im Jahr 1936 völlig fehl am Platz ist.

Dass sie gewinnen könnte, hat Manuela Schreier nicht geglaubt

Dass sie selbst allerdings einmal zu den glücklichen Gewinnern gehören könnte, hat sie nicht geglaubt. „Ich habe mir öfters die Fotos angeschaut und gedacht, da bist du nie dabei“, erzählt Schreier lachend. Deshalb war sie auch vollkommen überrascht, als am Samstagnachmittag der Anruf mit der Gewinnbenachrichtigung kam. Sie habe es zunächst gar nicht glauben können, erzählt sie.

Dabei kam der Gewinn gerade zum richtigen Zeitpunkt. Das Ehepaar Schreier war gerade unterwegs. Manuela Schreier und ihr Mann hatten sich just am Samstagvormittag neue E-Bikes geleistet. „Die sind doch ganz schön teuer", sagt die Gewinnerin. "Da ist das ein ganz netter Zuschuss – herrlich!“

Retro-Rätsel läuft noch bis Ende Mai

Beim Retro-Rätsel will sie auf jeden Fall weiter miträtseln, sagt sie, denn es mache ihr riesig Spaß. „Vor allem, wenn man mal mit einem Gewinn geködert wurde“, fügt Schreier, die im Einwohnermeldeamt der Marktgemeinde Inchenhofen arbeitet, schmunzelnd hinzu. Wer ebenfalls gewinnen möchte: Das Rätsel läuft noch bis Ende Mai.