Wallfahrer strömen zur Pfingstwallfahrt nach Inchenhofen

Plus Unzählige Wallfahrergruppen pilgern an Pfingsten zum "bayerischen Herrgott" nach Inchenhofen. Vor allem zum Hochfest am Pfingstmontag herrscht reger Betrieb.

Von Erich Echter

An den Pfingsttagen pilgerten viele Wallfahrergruppen nach Inchenhofen zum "bayerischen Herrgott", wie der heilige Leonhard im Volksmund genannt wird. Der Bauernheilige wird unter anderem von Landwirten verehrt, die um eine gute Ernte bitten. Die meisten Gruppen kamen am Pfingstmontag, dem Hauptfest der St.-Leonhard-Erzbruderschaft. Der Viehheilige und Gefangenenpatron bescherte den Pilgerinnen und Pilgern strahlenden Sonnenschein.

Abt Johannes Schaber (Zweiter von rechts) wurde am Pfarrhof von Dekan Stefan Gast (rechts) und Pfarrgemeinderatsvorsitzendem Hans Schweizer (links) sowie Bürgermeister Toni Schoder (Zweiter von links) begrüßt. Foto: Erich Echter

Das Pontifikalamt feierte Abt Johannes Schaber von der Benediktinerabtei Ottobeuren mit Dekan Stefan Gast und Diakon Ludwig Drexel. Am Pfarrhof hießen Bürgermeister Toni Schoder und Pfarrgemeinderatsvorsitzender Hans Schweizer den geistlichen Würdenträger willkommen. Sie lobten außerdem die Abordnungen der Vereine mit ihren Fahnen, die zum Empfang gekommen waren.

