Jeden Mittwoch ist Roman Pekis voll und ganz Bürgermeister

Plus Halbzeit im Rathaus Baar: Roman Pekis hat nach seiner Wahl seine Hobbys hinten angestellt, um als nicht hauptamtlicher Bürgermeister alles herauszuholen.

Wie geht es Ihnen gerade, Herr Pekis?



Roman Pekis: Ich fühle mich sehr wohl in meinem Amt. Ich lerne jeden Tag etwas dazu. Die Aufgaben werden nie weniger. Kein Jahr ist gleich. Ich genieße jeden Tag.

Was war die schwierigste Entscheidung, die Sie bislang treffen mussten?



Pekis: Bis auf ein paar wenige Mini-Entscheidungen treffe ich im Grunde ja gar keine Entscheidungen allein, sondern wir entscheiden im Gremium. Die wohl schwierigste Entscheidung war dennoch zu entscheiden, welche marode Straße zuerst angepackt werden sollte – die Dorfstraße, die Schulstraße oder die Zeller Straße.