AN-Jahresglosse: Baubrigade "Mörtel Wittelsbach" wieder an der Kelle

Plus Unser ultimativer Blick auf 2023. Wir sagen wieder voraus, was in den kommenden zwölf Monaten ganz bestimmt nicht passiert in Aichach-Friedberg. Oder vielleicht doch?

Das Wittelsbacher Land steht wieder einmal vor einem Schicksalsjahr – genauer gesagt dem 51. seit dem Lederhosen-Anschlag ans alte Landratsamt am Aichacher Schlossplatz 1972 aus Protest gegen Zwangsehe und Käsespätzle-Besatzung. 2023 geht als „die Krise“ in die Geschichte von Aichach-Friedberg ein. Oder vielleicht doch nicht? Sie wissen ja: Der altbayerische Muss-Schwaben-Landkreis ist und bleibt eine Wundertüte. Das beweist uns der obligatorische Rückblick am Neujahrstag in unsere AN-Jahresglossen der Vorjahre. Danach lässt sich unbewiesen verbreiten, dass die absurdesten Voraussagen von der Realität rechts und links überholt werden und die besten Geschichten sowieso das Leben schreibt. In der ersten Ausgabe des Jahres sagen wir seit der Jahrtausendwende mit einem Augenzwinkern Episoden und Entwicklungen voraus, die in den nächsten zwölf Monaten garantiert nicht eintreffen und über die wir heuer mit großer Sicherheit nicht berichten müssen. Glauben wir zumindest. Aber glauben heißt halt nicht wissen und es gilt die stehende Redewendung unseres Journalisten-Kollegen Marc Twain. Der hat einst in bester Valentin-Manier prognostiziert: "Voraussagen sind immer dann besonders schwierig, wenn sie die Zukunft betreffen." Unsere Jahresglosse ist übrigens einigen der Hauptakteure mittlerweile so lieb geworden, dass sie durchaus enttäuscht nachfragen, wenn sie nicht erwähnt werden ...

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen