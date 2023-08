Feldscheune in Jetzendorf brennt ab: 100.000 Euro Schaden

In Jetzendorf brennt am Samstag eine Scheune nahezu komplett ab. Schaden: 100.000 Euro. Auch in einem nahen Waldstück brennt es. Die Kripo geht von Brandstiftung aus.

Ein Feuer hat in einer Feldscheune in Jetzendorf (Landkreis Pfaffenhofen an der Ilm) einen Schaden von 100.000 Euro angerichtet. Wie das Polizeipräsidium Oberbayern-Nord am Montagnachmittag mitteilte, war der Brand am Samstag gegen 13.15 Uhr in einer Scheune an der Indersdorfer Straße ausgebrochen.

Einsätzkräfte der Feuerwehr brachten ihn schnell unter Kontrolle und verhinderten so das Übergreifen auf eine benachbarte Imkerhütte. Die Scheune brannte nahezu komplett ab. Der Schaden am Gebäude, an der auf dem Dach montierten Photovoltaikanlage und an den in der Scheune abgestellten landwirtschaftlichen Geräten bezifferte die Polizei auf circa 100.000 Euro. Verletzt wurde niemand.

Am selben Nachmittag brennt ein Waldstück bei Jetzendorf

Am frühen Samstagnachmittag wurde ein weiteres Feuer entdeckt: Im Waldstück zwischen Jetzendorf und dem Ortsteil Kemmoden brannten mehrere Bäume im Bereich der Zufahrt zur dortigen Sandgrube. Die Kriminalpolizeiinspektion Ingolstadt hat in beiden Fällen die Ermittlungen übernommen. Sie geht nach Polizeiangaben derzeit von vorsätzlichen Brandlegungen aus. Tatzusammenhänge mit zurückliegenden Bränden im Bereich Jetzendorf werden geprüft.

Die Polizei ruft deshalb mögliche Zeuginnen oder Zeugen auf, sich unter Telefon 0841/93430 zu melden. Sie hat vor allem folgende Fragen: Wer hat Personen gesehen, die sich an den Tatorten um die Mittagszeit beziehungsweise am frühen Nachmittag aufgehalten oder sich von dort entfernt haben? Unter Umständen waren der oder die Täter mit Fahrzeugen, zum Beispiel Kraftfahrzeugen oder Fahrrädern, unterwegs. (nsi)