Unbekannte stecken zwei Autos in Brand

Zwei Autos, die am Straßenrand geparkt waren, sind in Karlsfeld (Landkreis Dachau) in den frühen Morgenstunden des Mittwochs in Brand geraten. Die Kriminalpolizei (Kripo) Fürstenfeldbruck geht von Brandstiftung aus und bittet um Zeugenhinweise.

Gegen 2 Uhr morgens entdeckte ein Passant in der Allacher Straße zwei brennende Autos und alarmierte über Notruf Polizei und Feuerwehr. Als die Löschkräfte der Freiwilligen Feuerwehr Karlsfeld am Brandort eintrafen, fanden sie einen weißen Opel Astra in Vollbrand und einen davor geparkten schwarzen BMW X5 mit Heckbrand vor. Beide Fahrzeuge konnten rasch gelöscht werden. Die Höhe des entstandenen Sachschadens wird mit circa 50.000 Euro beziffert.

Die Kripo sucht Zeugen zu der mutmaßlichen Brandstiftung

Das zuständige Fachkommissariat der Kriminalpolizei Fürstenfeldbruck hat die Ermittlungen zur Brandursache übernommen. Nach derzeitigen Erkenntnisstand gehen die Ermittler von einer vorsätzlichen Brandlegung aus.

Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit der Polizei unter der Telefonnummer 08141/612-0 in Verbindung zu setzen. (AZ)