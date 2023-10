Tag der offenen Tür: Wo die die Zukunft des Donaumooses ein Zuhause hat

Die Arbeit an der Donaumoos-Entwicklung soll jedermann zugänglich sein. Beim Tag der offenen Tür durften Besucherinnen und Besucher hinter die Kulissen des Ortes blicken, wo das Großprojekt umgesetzt wird.

Die Zukunft des Donaumooses hat seit einem Jahr ein Zuhause: In der Hauptstraße 39 in Karlshuld arbeiten 23 Mitarbeiter des Donaumoos-Teams und des Zweckverbandes an der Zukunft und dem Erhalt des Niedermoores. Jetzt war das Gebäude, das einst die Moorkulturstation beherbergte, erstmals für die Öffentlichkeit zugänglich. 500 Interessierte nutzen über den Tag verteilt die Gelegenheit, sich zu informieren. .

Am Vormittag hatten bereits rund 120 geladene Ehrengäste die Einweihung des Gebäudes in Karlshuld gefeiert, wo die „Einrichtung für den Erhalt des größten Niedermoores Süddeutschlands“ sitzt. Landrat Peter von der Grün betonte, sie sei zugleich Außenstelle von Landratsamt, Landwirtschafts-, Wasserwirtschaftsamt und des Amtes für ländliche Entwicklung. Aufgebaut waren mehr als 20 Infostände, teils im Garten, teils im Haus selbst und überall standen Fachleute Interessierten Rede und Antwort.

Wie kann das Donaumoos erhalten werden und zugleich für Landwirte und Bürger Heimat bleiben?

Donaumoos-Zweckverband und Donaumoos-Team entwickeln Projekte, um das Moor zu erhalten, zugleich Wirkungsvolles für den Klimaschutz zu tun und den Landwirten weiterhin wirtschaftliche Möglichkeiten zu bieten. Das tun sie in dem Gebäude, das 1898 als Moorkulturstation Karlshuld, eine Zweigstelle der 1897 gegründeten Landesmoorkulturanstalt, erbaut wurde. Mit dem jetzt eröffneten Haus wurde neben der Projektarbeit eine Anlaufstelle für Bürger geschaffen. Abgesehen von den primär betroffenen Landwirten, die die Arbeit teils kritisch, teils konstruktiv-kritisch begleiten, war die Arbeit bisher weitgehend an den Bürgern vorbeigegangen.

In der Hauptstraße in Karlshuld ist des Donaumoos-Teams eingezogen. Gemeinsam mit dem Donaumoos-Zweckverband werden Projekte angestoßen. Foto: Andrea Hammerl

Christian Heigl, der heutige Besitzer des historischen Gebäudes, das einst die Hauptverwaltung der Moorkulturanstalt beherbergte, führte mehrfach gemeinsam mit Michael Hafner durch die Räume. Dass sie heute wieder der Donaumoosentwicklung dienen, also ihrem ursprünglichen Zweck zugeführt wurden, sei ihm eine besondere Freude, zeige aber auch den Stellenwert, den die Donaumoosentwicklung vor Ort und in München habe. Er berichtete von der wechselhaften Geschichte des 1906 in massiver Ziegelbauweise errichteten Gebäudes, das seine Familie 2019 erwarb, um es vor dem Abriss durch Bauträger zu bewahren. Um den Turm des Hauses, wo sich früher eine Wetterstation befand, ranken sich diverse Anekdoten, so soll er nicht nur den Moosinspektoren dazu gedient haben, einen Überblick über ihre Flächen zu bekommen, sondern im Krieg auch als Standort der Flugabwehr.

500 Besucher am Tag der offenen Tür beim Donaumoos-Team in Karlshuld

Während des Festaktes am Morgen hatte Landrat von der Grün zu konstruktiver Zusammenarbeit aufgerufen. Die Infostände zeigten, wie umfassend und komplex das Thema sei. „Es kann nur erfolgreich sein, wenn alle an einem Strang ziehen“, appellierte er an die Akteure, „idealerweise in dieselbe Richtung“. Bürgermeister Michael Lederer machte es stolz, den Sitz der Donaumoosentwicklung in Karlshuld zu haben. Er lobte die Entscheidungsfreudigkeit der Initiatoren. Dem schloss sich Ministerialrat Konrad Koch aus dem Landwirtschaftsministerium an, entscheidend sei gewesen, dass der Impuls aus der Region kam, von Zweckverband, Landkreis und Landtagsabgeordneten. Sein Kollege Wolfram Güthler vom Umweltministerium betonte, es sei ein Wagnis gewesen, es habe noch nie ein so großes Projekt gegeben, bei dem die Kooperationspartner ihre Mitarbeiter abgestellt und an einem Ort zusammengeführt hätten, statt sie miteinander telefonieren zu lassen.

Rund 500 Besucher nutzten die Gelegenheit sich über die Arbeit des Donaumoos-Teams zu informieren. Foto: Andrea Hammerl

Zufrieden zeigte sich Stefan Janda vom Zweckverband mit guten Gesprächen und dem Austausch untereinander sowie geschätzt 500 Besuchern. Das Donaumoos-Team habe mit dem Tag der Offenen Tür seine Bringschuld der Öffentlichkeit gegenüber erfüllt. „Von einer Holschuld“ wollte er nicht sprechen, betonte aber, das Haus stünde für Fragen und Anregungen jederzeit offen, am besten nach Terminvereinbarung.