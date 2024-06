Schwerer Unfall auf der Staatsstraße: Motorrad prallt frontal in Mercedes

Beim Überholen übersieht ein 39-jähriger Motorradfahrer bei Katzenthal einen entgegenkommenden Mercedes. Bei dem Zusammenstoß wird er schwer verletzt.

Am Dienstagmorgen ist es auf der Staatsstraße 2035 zwischen Weichenberg ( Aindling) und Affing zu einem schweren Motorradunfall gekommen. Dabei prallte ein 39-jähriger Motorradfahrer frontal in einen entgegenkommenden Mercedes.

Wie die Polizei mitteilte, war der 39-Jährige gegen 6.40 Uhr in Richtung Affing unterwegs. Am Ortsende von Katzenthal überholte der Kradfahrer einen vor ihm fahrenden Audi und übersah dabei den entgegenkommenden Mercedes. Der Motorradfahrer prallte frontal in das Auto auf der Gegenfahrbahn. Anschließend schleuderte das Motorrad gegen den Audi.

Rettungshubschrauber bringt 39-Jährigen nach dem Unfall in ein Klinikum

Bei dem Unfall erlitt der 39-Jährige schwere Verletzungen. Nach der Erstversorgung am Unfallort brachte ihn ein Rettungshubschrauber in ein Klinikum. Der 52-jährige Mercedes-Fahrer erlitt durch den Frontalzusammenstoß leichte Verletzungen. Ihn versorgte der Rettungsdienst vor Ort.

Alle drei beteiligten Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Gesamtschaden beläuft sich laut ersten Schätzungen auf einen mittleren fünfstelligen Betrag. (AZ)