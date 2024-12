Kinderchristmette in Klingen

„Jesus ist geboren, er ist wirklich hier. Wir haben ihn gesehen und deshalb sind wir hier“, war die musikalische Botschaft der kleinen Akteure bei der Kinderchristmette in der vollbesetzten Pfarrkirche in Klingen (Stadt Aichach). Am späten Nachmittag des 24. Dezember führten beeindruckend eine große Zahl an Kindern aus den Pfarreien, gemeinsam mit Pfarrer Michael Schönberger, das Weihnachtsevangelium als Rollenspiel auf und brachten so den jüngsten Gottesdienstbesuchern die Weihnachtsbotschaft in ganz besonderer Form nahe.

