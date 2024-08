Alte Bauernhäuser sind unsere Wurzeln: Wir sollten sie mehr schätzen

Egal, ob Großbauer oder „Gloaheisler“ (Kleinhäusler): Nahezu jede alteingesessene Familie in den Dörfern im Wittelsbacher Land hat eine bäuerliche Vergangenheit. Bei manchen endete sie vor Jahrzehnten, bei anderen erst in jüngster Vergangenheit. Dieser Strukturwandel hat das Gesicht unserer Dörfer rasant verändert. In vielen Orten gibt es keinen einzigen Bauern mehr. Die alte Bausubstanz hat erst recht Seltenheitswert. Das ist nicht nur extrem bedauerlich, sondern ein unwiederbringlicher Verlust.

