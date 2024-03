Aus für die Tagesklinik: Das darf nicht das letzte Wort sein

Plus Kurz vor dem Ziel wird eine bessere Versorgung psychisch Kranker in Aichach ausgebremst. Nicht alle Argumente der Bezirkskliniken sind überzeugend. Ein Kommentar.

"Bezirkskliniken Schwaben – mehr Nähe": Mit diesem Slogan präsentieren sich die Einrichtungen zur Versorgung psychisch kranker Menschen des Bezirks Schwaben im Internet. In den Ohren von Betroffenen und lokalen Politikern im Wittelsbacher Land mag das aktuell eher höhnisch klingen. Denn das Ziel "mehr Nähe" ist mit der Entscheidung gegen die Tagesklinik in Aichach in weite Ferne gerückt.

Dabei setzte das Projekt gerade zum Endspurt an. Kurz vor der Ziellinie haben es die Entscheidungsträger der Bezirkskliniken Schwaben bei vollem Lauf ausgebremst. Das ist vergleichbar mit einem Marathonläufer, der beim Zieleinlauf vom Trainer von der Strecke geholt wird.

