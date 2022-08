Das neue Aichacher Stadtfest: Die Rechnung der Stadt geht auf

Plus Beim Aichacher Stadtfest gilt diesmal: weniger Dezibel, kein hochprozentiger Alkohol und eine kürzere Dauer. Deshalb war es nicht weniger schön.

Die Menschen wollen feiern und vor allem wieder Freunde und Bekannte treffen. Genau dafür steht schon seit Jahrzehnten das Aichacher Stadtfest. Tausende von Besucherinnen und Besuchern treffen sich hier jedes Jahr (wenn es nicht gerade wegen Corona ausfällt). Dass zu fortgeschrittener Stunde die Innenstadt regelmäßig an bestimmten Punkten komplett verstopft war, gehörte jahrelang dazu. Doch das muss nicht sein. Das hat sich diesmal gezeigt.