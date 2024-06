Europawahl stößt auf noch größeres Interesse

Plus Auch wenn die CSU im Landkreis Aichach-Friedberg die meisten Stimmen bekommt: Die Wahlsieger sind andere. Die Wahlbeteiligung nimmt nach 2019 erneut zu.

Die Europawahl interessiert: Das zeigt ganz deutlich die hohe Wahlbeteiligung. Ist sie schon bei der vorigen Wahl 2019 auf 63,2 Prozent gestiegen, so legte sie jetzt noch einmal zu. 69 Prozent der Stimmberechtigten im Wittelsbacher Land gaben ihre Stimme ab. Die Gründe dafür sind vielfältig.

Der Ukraine-Krieg, der erste Krieg auf europäischem Boden seit Jahrzehnten, macht klar, welchen Wert die enge Verbundenheit mit den europäischen Nachbarn hat. Welche Bedeutung die wirtschaftlichen Verflechtungen für den eigenen Arbeitsalltag, den eigenen Geldbeutel haben, dürften ebenfalls viele in der Vergangenheit deutlich gespürt haben.