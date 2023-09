Freiwillige Feuerwehren tun gut daran, ihr Engagement zu präsentieren

Plus Sie leisten jeden Tag Großes - doch wer nicht selbst in Not gerät, bekommt davon nicht immer etwas mit. Umso wichtiger, dass es so Aktionstage wie in Aichach und Pöttmes gibt.

Egal, ob bei einem Verkehrsunfall oder bei einem Brand: Die Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehren im Landkreis Aichach-Friedberg stehen innerhalb kürzester Zeit zur Stelle und retten dadurch Menschenleben. Bezahlt werden sie dafür nicht, vielmehr "opfern" sie einen erheblichen Teil ihrer Freizeit. So funktioniert das Prinzip der Freiwilligen Feuerwehren, von denen es bayernweit mehr als 7000 gibt. Das läuft aber nur, wenn es ausreichend engagierte Frauen und Männer gibt.

Aktionstag schafft Verständnis in der Gesellschaft

Nicht jede Feuerwehr im Wittelsbacher Land kämpft mit Nachwuchsproblemen. Viele haben eigene Jugend- oder gar Kinderfeuerwehren. Doch besonders tagsüber, wenn die meisten Ehrenamtler bei der Arbeit sind, ist es fast überall schwierig, die Alarmbereitschaft sicherstellen zu können. Denn dafür braucht es eine gewisse Anzahl an Feuerwehrkräften, die innerhalb kürzester Zeit vor Ort und bereit für den Einsatz sind. Das wird schwierig, wenn ein Großteil nicht mehr im Ort selbst arbeitet.

