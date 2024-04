Gewalt an Schulen: Von der Bedrohung zur Tat ist es nicht weit

Die Gewaltfälle an Schulen nehmen im ganzen Land zu – und werden auch drastischer. So weit ist es in Aichach-Friedberg noch nicht. Dennoch ist Vorsicht gefragt.

Wenn das mittlerweile legale Cannabis als Einstiegsdroge verschrien ist, sollten Bedrohungen als so etwas wie eine "Einstiegsgewalt" gelten. So viele Fälle wie 2023 zählte die Polizei an Schulen im Landkreis Aichach-Friedberg noch nie: Nach null, zwei und jeweils einer Bedrohung in den Jahren 2019 bis 2022 stieg die Zahl 2023 auf 17 Fälle. Und mit 20 vorsätzlich leichten und sechs gefährlichen und schweren Körperverletzungen erreichten auch diese Gewaltdelikte einen Höchststand.

Trotzdem: Im Wittelsbacher Land ist die Schulwelt bis auf eine Bombendrohung am Friedberger Gymnasium im Oktober noch weitestgehend heile. Weit weg von Fällen wie in Petershagen nahe Berlin, wo im März ein 22-Jähriger mit Messer und Schreckschusspistole in ein Gymnasium eindrang. Weit weg von Fällen wie in St. Leon-Rot nahe Heidelberg, wo ein 18-Jähriger beschuldigt wird, im Januar eine Gleichaltrige erstochen zu haben.

Jugendsozialarbeit an Schulen ein möglicher Schlüssel gegen Gewaltanstieg

Dennoch sind die Aichach-Friedberger Fälle keine Kavaliersdelikte. Die insgesamt 43 Fälle sind nur solche, die polizeibekannt wurden – die Dunkelziffer dürfte weit höher liegen. Beleidigungen, Bedrohungen, Bloßstellungen sind keine Seltenheit und eskalierten im vergangenen Jahr etwa an der Aichacher Mittelschule auch in körperlicher Gewalt, von psychisch zu physisch ist es eben nicht weit.

An dieser Stelle ist Prävention gefragt: Abseits der Schulbesuche von Polizisten sollten Eltern, Lehrer und auch Mitschüler genau hinhören, was um sie herum gesprochen wird und aufeinander achtgeben. So könnten Konflikte schon im Keim erstickt werden, bevor sie ausarten. Darüber hinaus sollte dringend die Jugendsozialarbeit an Schulen weiter verstärkt und ausgebaut werden.

