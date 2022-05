Heiraten: Corona hat zu mehr Varianz und Akzeptanz geführt

Plus Inzwischen könnten Paare ihre Hochzeiten wieder ohne Einschränkungen feiern. Doch nicht jeder möchte die große Feier.

Paare, die in den vergangenen beiden Jahren geheiratet haben, mussten zum Teil in Kauf nehmen, ihren großen Tag mit erheblichen Planänderungen zu zelebrieren: weniger oder gar keine Gäste, Corona-Tests vorab, Tanzen verboten. Wohl nicht gerade das Szenario, das sich die Mehrheit der Heiratswilligen wünscht. Inzwischen können Hochzeiten wieder wie vor Pandemiezeiten gefeiert werden. Da liegt der Schluss nahe, dass Paare das auch tun und ihre geplante Feier nun nachholen.