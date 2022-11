Jugendkreistag: Mehr Wirkungsmacht für Jugendliche!

Plus Dass die Jugendlichen im Landkreis Aichach-Friedberg nun selbst politisch aktiv werden können, ist eine gute Nachricht. Die Teilhabe ist aber kein Selbstläufer.

Die vergangenen Jahre haben den Jugendlichen viel abverlangt: monatelange Schulschließungen, wenig Kontakt zu Freunden und kaum Fortschritt beim Klimaschutz. Studien zeigen, dass viele junge Menschen zwar politisch etwas verändern möchten, aber nicht das Gefühl haben, tatsächlich etwas beeinflussen zu können. Doch wie kann man Jugendliche stärker beteiligen und ihnen mehr Wirkungsmacht vermitteln? Der Landkreis Aichach-Friedberg startet nach langer Vorbereitungszeit nun einen Versuch.