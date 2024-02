KI in Aichach-Friedberg: Schulen brauchen dringend Unterstützung

Plus Die KI-Revolution macht auch vor den Schulen im Landkreis Aichach-Friedberg nicht halt, erste Versuche laufen bereits. Doch jetzt ist der Freistaat gefordert.

Ja, es geht noch einigermaßen gemächlich zu mit der KI an Schulen im Wittelsbacher Land. Das ist aber legitim und – für den Moment zumindest – gut so: Viele Fragen sind unbeantwortet, viele Probleme ungeklärt, vom Urheberrecht der generierten Texte und Bilder bis hin zum Datenschutz bei verwendeten Werkzeugen. Wie so oft ist aber trotzdem noch Luft nach oben.

Bereits seit November 2022 bietet der Freistaat Bayern an der Akademie für Lehrerfortbildung und Personalführung (ALP) in Dillingen KI-Fortbildungen an. Zu dieser Zeit startete der Hype um den Textgenerator ChatGPT. Viele Schulen, Lehrerinnen und Lehrer gehen bereits in Eigenregie voran und setzen KI im Unterricht oder dessen Vorbereitung ein.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen