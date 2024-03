Landratsamt ist Landkreis Aichach-Friedberg lieb und teuer

Plus Die Vorteile einer zentralisierten Kreisverwaltung an der Münchener Straße in Aichach liegen auf der Hand. Aber der Preis dafür ist hoch – sehr hoch.

Ziel, Idee und Vorteile sind grundsätzlich nachvollziehbar: Die Kreisverwaltung will ihre Außenstellen ins Mutterhaus zurückholen und möglichst an einem Standort mit kurzen Wegen und guten Bedingungen für alle Abteilungen und Beschäftigten des Landratsamtes in Aichach zusammenarbeiten. Die naheliegende Alternative, Leerstände flexibel anmieten und damit die Innenstadt zu beleben, fand übrigens die Stadt selbst auch nicht attraktiv – sie erweitert zeitgleich ebenfalls ihr Verwaltungsgebäude. Und wie stark sich die Arbeitswelt durch die Digitalisierung und Homeoffice noch weiter verändert, wird in den Kommunalverwaltungen nicht nur hier, sondern landauf, landab unterschätzt.

Der Preis für räumliche Nähe der Kreisverwaltung ist hoch

Aber wer A sagt und baut, der muss auch B sagen und zahlen. Der Preis für die räumliche Nähe an der Münchener Straße ist jedenfalls hoch – sehr hoch. Eigentlich war es allen vorher klar, jetzt wird es konkret. Derzeit steht die Kostenschätzung für den Holzhybrid-Anbau bei rund 20 Millionen Euro. Dazu kommt noch die Innensanierung und irgendwann einmal die energetische Außensanierung des Blauen Palais. Das liegt zusammen mindestens bei der gleichen Hausnummer.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen