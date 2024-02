Leerstände in Aichach: Jetzt ist die Chance, auf Jüngere einzugehen

Plus Leerstehende Geschäftsflächen gibt es in Aichach genug, Einkaufsmöglichkeiten für jüngere Menschen weniger. Es ist an der Zeit, das zu ändern.

Wer sich in Aichach ein wenig zu den aktuellen Leerständen umhört und die Frage stellt, was sich das Gegenüber als Einkaufsmöglichkeit wünscht, hört im Normalfall zwei verschiedene Arten von Antworten. "Mir fehlt hier nichts" oder "Eigentlich gibt es hier alles" ist häufig von älteren Semestern zu hören. Die andere Sichtweise: "Die Stadt stirbt aus", wird oft im Einklang mit "Für Jüngere ist kaum etwas geboten" genannt.

Die Jüngeren suchen ihr Glück häufig entsprechend in anderen Städten oder gleich im Internet. Dabei ist es auch ein Anliegen der Stadt Aichach, den Nachwuchs, die Zukunft der Stadt, bei der Stange zu halten. Die jungen Leute fordern nämlich nicht nur, sondern engagieren sich auch aktiv, wie etwa zuletzt im Rahmen einer Veranstaltung, wo es unter anderem um die Zukunft des Stadtplatzes ging. Immobilienbesitzer und Geschäftswelt müssen deshalb die Jugend berücksichtigen, wenn es um die Wiederbelebung der Leerstände geht.

