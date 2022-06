Millionen fürs Wasser: Affing darf die Mieter nicht vergessen

Plus Wie sollen die Millioneninvestitionen in die Affinger Wasserversorgung finanziert werden? Der Gemeinderat sollte sich das ganz genau überlegen.

Endlich haben die Affinger Bürgerinnen und Bürger Klarheit, um wie viel ihr Wasser teurer wird. Die bisherigen 0,87 Euro pro Kubikmeter waren ein Schnäppchenpreis und verursachten ein Defizit. Nach langem Hin und Her hat sich der Affinger Gemeinderat nun zu einer Gebühr von 1,44 Euro durchgerungen. Das ist eine satte Erhöhung – doch sie ist angebracht, ja unumgänglich.