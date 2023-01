Nicht jeder profitiert von den vielen Möglichkeiten der Digitalisierung

Plus Die fortschreitende Digitalisierung im Landratsamt Aichach-Friedberg ist absolut notwendig, darf aber auch niemanden abhängen.

Es ist ein wahrer Informationsschatz, der im Info-Atlas in einer digitalen Karte des Landkreises Aichach-Friedberg versteckt ist: Wo gibt es Badeseen im Wittelsbacher Land, wo Kurzzeitpflegeplätze, welche Gemeinden haben eine Grundschule und wo kann ich eigentlich mein Altglas loswerden? Die Karte ist mit ihren Hunderten Filtermöglichkeiten fast unerschöpflich, aber das Wort "Schatz" trifft es auch aus einem anderen Grund.