Optimistische Zahlen aus der Strombilanz für Zauderer und Pessimisten

Plus Mit mehr als 10.000 Solaranlagen wird im Landkreis Aichach-Friedberg derzeit Strom erzeugt. Das hätte sich zur Jahrtausendwende niemand vorstellen können.

Aus der Tabelle zur erneuerbaren Stromerzeugung in den vergangenen zwei Jahrzehnten lassen sich interessante Entwicklungen ableiten und Zusammenhänge erkennen. Die vielleicht beeindruckendste Zahl ist die zu den Solarstromanlagen im Landkreis Aichach-Friedberg. Mittlerweile sind es über 10.000! Der absolute Löwenanteil sind dabei die vergleichsweise kleinen Anlagen auf Häusern und Garagen. Wer hätte sich diese Menge an privaten Stromerzeugern zur Jahrtausendwende vorstellen können? Und dieser Boom ist noch lange nicht am Ende. Es ist noch viel Platz und immer mehr Menschen befassen sich damit und montieren Module - vom kleinen Balkonkraftwerk bis zur kompletten Eigenversorgung.

Menschen wollen mit Photovoltaik das Klima schützen und Geld sparen

Zum Teil, weil sie konkret etwas für den Klimaschutz machen wollen, vermutlich investieren aber noch mehr, weil es sich einfach rechnet. Und das ist gut so. Fast jeder, der eine eigene Stromversorgung auf dem Dach hat, befasst sich intensiv mit dem Thema Energie. Selbst Menschen, die bislang Megawattstunden vom Spargedanken entfernt waren, mutieren als Stromkonvertiten zum Energiesparfuchs. Mit der Handyapp ausgestattet geht es auf die Suche, um den richtigen Zeitpunkt für das Einschalten von Wasch- und Spülmaschine zu finden. Zum eingespeisten Strom, der von den Netzbetreibern dokumentiert wird, kommt immer mehr selbsterzeugter und -verbrauchter Strom, der fossile Energieträger ersetzt und die Netze entlastet. Das heißt auch: Die Stromwende ist jetzt schon ein Stück weiter, als es die Einspeisezahlen zeigen. Die Elektrifizierung nimmt immer mehr Fahrt auf.

