Schiltbergs neuer Bürgermeister scheut die Verantwortung nicht

Plus Peter Kellerer nimmt die Herausforderung nach dem plötzlichen Tod von Bürgermeister Fabian Streit an. Er stülpt seine Lebensplanung komplett um.

Seit 2008 ist Peter Kellerer zweiter Bürgermeister in Schiltberg. Selbst einmal Gemeindeoberhaupt zu werden, selbst einmal in der ersten Reihe zu stehen, das stand nie auf seinem Wunschzettel. Jetzt ist es völlig anders gekommen. Und zwar aus einem Grund: Peter Kellerer ist keiner, der die Verantwortung scheut.