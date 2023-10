Schulbusse: Regionale Ausschreibung würde vieles verbessern

Plus Die europaweite Ausschreibung im Schulbusverkehr hat sich nicht bewährt. Die alte Regelung löst zwar nicht alle Probleme, macht Lösungen aber leichter.

Bis vor einigen Jahren war es so: Wenn Kinder auf einen Bus angewiesen waren, um zur Schule zu kommen, wurde ein ortsansässiges oder zumindest ortsnahes Busunternehmen von der zuständigen Gemeinde um ein Angebot gebeten und - sofern es nicht finanziell abwegig war - mit der Schülerbeförderung beauftragt. Inzwischen gilt für alle Ausschreibungen, die die Gemeinde tätigt, dass diese europaweit erfolgen müssen. Der Radius wird also größer.

Woher die Regelung kommt, leuchtet ein. Der Wirtschaftsraum Europa soll damit gestärkt werden - zumindest aber keiner benachteiligt werden. Außerdem erhoffte man sich dadurch insgesamt weniger Kosten für die vergebenen Aufträge. Was in manchen Bereichen vielleicht funktioniert (wobei das mit den Kosten auch hier derzeit eher fragwürdig ist), führt im Schulbusverkehr zu ziemlich viel Unmut.