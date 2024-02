Solidarität mit Kriegsflüchtlingen aus der Ukraine darf nicht enden

Plus Zwei Jahre nach dem Angriff auf die Ukraine ist die immense Hilfe der Bürger im Landkreis Aichach-Friedberg abgeebbt. Doch der Krieg ist noch lange nicht zu Ende.

Es ist so gekommen, wie es einige vorausgesagt haben. Zwei Jahre nach Beginn des brutalen Angriffskriegs des russischen Despoten Putin auf die Ukraine sind viele Menschen in Deutschland und konkret im Wittelsbacher Land immer noch sehr hilfsbereit gegenüber Geflüchteten aus dem osteuropäischen Land. Die große Solidaritätswelle und Unterstützung, wie sie nach dem Überfall nahezu überall zu spüren war, ist aber deutlich abgeflaut. Unsere eigenen Probleme, von der flauen Wirtschaft über Agrardiesel-Streit zum Bahnstreik – die im Vergleich zum existenziellen Überlebenskampf dieser Menschen nur gut 1550 Kilometer von der deutschen Grenze entfernt – überschaubar und lösbar erscheinen und sind, stehen für uns jetzt wieder im Vordergrund.

Das ist wie auf der Autobahn, wenn sich ein schlimmer Unfall ereignet. Wir fahren langsam vorbei, sind schockiert und zumindest die nächsten Kilometer gehen fast alle runter vom Gas – auch wenn sich der Stau schon aufgelöst hat. Wir denken an das Leid, der Anblick wirkt nach, es wird plötzlich Rücksicht genommen, Tempo reduziert und die Lichthupe hat Pause. Aber schon nach kurzer Zeit wird das schlimme Ereignis verdrängt und spätestens an der nächsten Ausfahrt, wenn neuer Verkehr dazukommt und auf die Tube drückt, geht der ganz normale Wahnsinn wieder von vorn los.