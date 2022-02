Sommer in Gefahr: Aichach braucht neue Biergärten

Das Angebot an alten, urigen Biergärten in Aichach ist überschaubar. Bald könnte ein weiterer Biergarten verschwinden. Doch die Hoffnung lebt noch immer.

Das Sommerglück 2022 in Aichach ist in Gefahr. Wieder könnte ein beliebter Biergarten aus der Stadt verschwinden. Auch wenn das ehemalige Kyklos in der Aichacher Innenstadt schon seit drei Jahren geschlossen ist, so lebte doch die Hoffnung weiter, dass der herrliche Biergarten eines Tages wiederbelebt wird. Doch jetzt könnte aus dem Gastronomiegebäude ein reines Wohnhaus werden – schön für Wohnungssuchende, schlecht für Biergartenfans.

Diese mussten erst im Januar einen weiteren Rückschlag hinnehmen. Denn auch für den Orient-Express, der schon länger einem Wohn- und Geschäftshaus weichen sollte, galt: Die Hoffnung stirbt zuletzt. Doch jetzt wurde als Letztes noch das Restaurant weggerissen. Aus der Traum.

Zu wenig urige Biergärten in Aichach

Selbst wenn die Würfel im Fall Kyklos noch nicht gefallen sind, ist das Angebot an gemütlichen, urigen Biergärten in Aichach überschaubar. Gemeint sind Biergärten, in denen große, alte Bäume Schatten spenden und in denen die Besucherinnen und Besucher ein kühles Getränk und, wenn möglich, einen Wurstsalat oder einen Obazden bestellen können. Idealerweise können sie ihr Essen auch mitbringen, aber so weit muss es gar nicht gehen.

Natürlich gibt es in Aichach auch Biergärten und Höfe, in denen köstliche Pizzen, Burger oder andere internationale Gerichte serviert werden. Auch an diesen Angeboten soll es in der Stadt nicht fehlen. Auch sie machen die Bürgerinnen und Bürger glücklich. Aber manchmal muss es einfach ein bisschen bayerisches Lebensgefühl sein. Am besten ist sowieso eine bunte Mischung aus allem.

Es wäre schön, wenn statt eines Wohn- und Geschäftshauses diesen Sommer in Aichach auch ein neuer Biergarten eröffnen würde – vielleicht auch ein neuer alter.

