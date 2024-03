Spargel aus dem Wittelsbacher Land schmeckt doppelt gut

Plus Spargel mag man oder mag man nicht. Die Liebhaber des Edelgemüses verbinden mit ihm aber oft mehr als nur den kulinarischen Genuss.

Es soll ja Menschen geben, die die ganze Aufregung um das weiße Edelgemüse nicht verstehen können. Spargel mag man oder mag man nicht. Die Liebhaber der weißen (oder grünen) Stangen werden aber schon darauf gewartet haben, dass es endlich wieder los geht. Manche glauben sogar, dass erst dann der Frühling beginnt.

Die Spargelbauern, die mit hohem Kostendruck zurechtkommen müssen, hoffen auf eine gute Saison. Ob sie das wird, hängt zu einem großen Teil vom Wetter ab, damit das Edelgemüse gut gedeiht. Wichtig ist aber auch, dass die Nachfrage da ist. Wird der Spargel, in Zeiten, in denen viele sparen müssen, gekauft? Wirken sich Pfingstferien und die vielen Feiertage im Mai negativ auf den Absatz aus? Viele Fragen lassen sich erst im Nachhinein beantworten.