Viele Menschen aus Aichach-Friedberg haben Reise-Nachholbedarf

Corona hat gezeigt: Geht es um Reise-Einschränkungen, kann es ganz schnell gehen. Deshalb warten viele gar nicht darauf, dass Urlaub wieder günstiger wird.

Eine Analyse des Reisebuchungsportals Holidaycheck hat ein wenig überraschendes Ergebnis gebracht: Urlaubsreisen werden 2023 drastisch teurer. Ein Beispiel: Eine einwöchige Reise auf Kreta für zwei Erwachsene und zwei Kinder mit Flug, Hotel und Transfer kostet laut Holidaycheck in diesem Jahr etwa 71 Prozent mehr als in der letzten Vor-Corona-Saison 2019. Nicht überall fällt der Anstieg so drastisch aus, doch teurer wird der Urlaub fast überall. Zu Hause bleiben die Menschen aber trotzdem nicht.

Die Urlaubspreise sind drastisch gestiegen. Vom Buchen hält das aber offenbar kaum jemanden ab. Foto: Fabian Sommer, dpa (Symbolbild)

Wie die Rückfragen bei den Reisebüros im Landkreis Aichach-Friedberg zeigen, war der Januar für sie ein erfreulicher Monat. Viele Menschen sind wieder in Urlaubsstimmung und planen für 2023 eine Reise. Kein Wunder, nach knapp drei Jahren Corona-Pandemie ist inzwischen Urlaub wieder fast überall ohne oder mit nur wenigen Einschränkungen möglich. Da schrecken auch die höheren Kosten nicht ab. Denn wer weiß, wann womöglich erneut Grenzen geschlossen, Reisewarnungen ausgesprochen und Tests oder Impfungen zur Bedingung gemacht werden.

Lesen Sie dazu auch