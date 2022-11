Kommentar

vor 3 Min.

Vom Augsburger Flughafen weht eine frische Brise ins Umland

Schon häufig ist der Augsburger Flughafen, der zum großen Teil auf Affinger Gemeindeflur liegt, in der Nachbargemeinde in der Kritik gestanden. Aktuell gibt es keine Probleme mehr.

Plus Die Gemeinde Affing ist aktuell zufrieden mit dem Flughafen. Es herrscht ein neuer Umgangston. Der sollte jetzt Verpflichtung sein für beide Seiten.

Von Carmen Jung Artikel anhören Shape

Wenn im Affinger Gemeinderat der Augsburger Flughafen auf der Tagesordnung stand, dann ging es fast immer um Beschwerden und Ärger. Fluglärm, Fluglärm und nochmals Fluglärm prägte die Diskussion der vergangenen Jahrzehnte. Natürlich war es zwischendurch auch mal ruhig. Doch die grundsätzliche Problematik, dass sich die Umgebung belästigt fühlt vom Flughafen, schlug in steter Regelmäßigkeit auf. Und in steter Regelmäßigkeit wurde in den Debatten der Argwohn deutlich, der in der Nachbarschaft des Augsburger Airports herrscht. Jetzt hat sich das offenbar geändert.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen